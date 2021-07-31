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السبت، 31-07-2021 08:39 م

وزير الصحة يوضح حول امكانية العودة إلى الإجراءات التشديدية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن 87% من وفيات كورونا في الأردن خلال شهر تموز كانت بين غير المطعمين.اضافة اعلان


وأضاف الهواري عبر قناة المملكة مساء السبت، أن أكثر من 90% من إصابات كورونا في الأردن هي من المتحور دلتا.

وتابع، أن معدل انتشار الفيروس ارتفع إلى 1.35 بعد أن كان أقل من 1، مشيرا إلى أن التسجيل على منصة المطاعيم عاد للتسارع في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الصحة : “نجحنا في تقليص الفارق بين أعداد متلقي الجرعة الأولى والثانية من المطعوم وهذا ضروري لمحاربة المتحور دلتا، ولا نرى في هذه الفترة أي سبب للجوء إلى الإجراءات التشديدية.

وبين أن أكثر من 15 ألف جرعة مطعوم أعطيت للفئة العمرية 12 – 16 سنة.

 




 

 


 

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