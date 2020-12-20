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الأحد، 20-12-2020 01:55 م

وزير الصحة يوضح حول ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس جميع التطورات في الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد.
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وأضاف عبيدات في تصريح صحفي، أن “الحكومة تنتظر المعلومات العلمية من قبل منظمة الصحة العالمية والمصادر المختلفة، وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وأشار إلى أن “الأردن معني فيما يتعلق بالسلالة الجديدة سرعة الانتشار والتفشي للفيروس”.

ونوه إلى أن “المقصود بالسلالة الجديدة، هو تغير في المعلومات الوراثية للفيروس نتيجة وجود طفرات جينية، مشيرا إلى أنها ليست أول مرة تحدث مثل هكذا طفرات”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت اليوم الأحد، رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 




 

 


 

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