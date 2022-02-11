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الجمعة، 11-02-2022 05:36 م

وزير الصحة يوعز بإستيفاء نصف دينار عند التحويل لطبيب الاختصاص

هواري


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الى استيفاء مبلغ نصف دينار عن كل تحويل يصدر من طبيب عام الى طبيب اخصائي في المراكز الشاملة او عيادات الاختصاص بالدفع المباشر الى المحاسب الموظف في وزارة الصحة.

وبحسب التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري وجه الهواري كتابا الى مدير ادارة الشؤون الفنية وادارة الرعاية الصحية الاولية وادارة مستشفيات البشير لعدم ختم نموذج التحويل الى المركز الصحي قبل استيفاء الرسوم المقررة وابراز النسخة البيضاء من الوصل المالي مع نموذج التحويل في المركز الصحي الشامل او المستشفى المحول اليه المريض.

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