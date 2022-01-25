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الثلاثاء، 25-01-2022 12:06 م

الهواري: ارتفاع عدد اصابات كورونا كان متوقعاً

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أنّ الازدياد في إصابات كورونا في المملكة كان متوقعا بسبب متحور أوميكرون.

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وأضاف الهواري، أن التخطيط في الوزارة كان يسعى إلى الفصل ما بين الموجة الثالثة “دلتا” والرابعة “أوميكرون”، وذلك كون عدم الفصل يؤدي إلى فوضى كبيرة كما حدث في الدول الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.


وبيّن، أن الأردن استطاع الفصل بين الموجتين من خلال بعض القرارات، كأنهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس مبكرا وإجراء فحوصات pcr لجميع القادمين من الخارج، ما أدى إلى الحد من انتشار أوميكرون.


ورجح ازدياد إصابات فيروس كورونا لليوم أيضا، بعد تسجيل أكثر 11 ألف حالة يوم الأمس، مع الإشارة إلى أن “ذروة الإصابات” ستكون خلال أسبوعين.


وأوضح أنّ نسب الدخول إلى المستشفيات لا تزال منخفضة بالرغم من الارتفاع الكبير على الإصابات، مشددا على أن التركيز هو الحفاظ على الكوادر العاملة في جميع القطاعات.


وأشار إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفى عمان الميداني يبلغ 15 فقط مع التأكيد أن أي زيادة ستكون ضمن الطاقة الاستيعابية.


وشدد على أنه “حينما تتخذ دول بعض القرارات ليس بالضرورة أن نلحق بها، وانما كل دولة اليوم تقوم بقياس قراراتها وتقوم بصناعة القرار بناء على وضعها الوبائي ونسب التطعيم فيها”، لافتا إلى أن المخططات في المملكة ضمنت بشكل كبير عدم اللجوء إلى الإغلاقات.

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