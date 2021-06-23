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الأربعاء، 23-06-2021 12:03 ص

وزير الصحة : 170 إصابة بفيروس المتحور الهندي دلتا في الاردن

الهواري



 الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة، فراس الهواري، الثلاثاء،أن الأردن رُصد بداخله 170 إصابة بفيروس المتحور الهندي "دلتا"، داعيا لأخذ متحورات كورونا التي تسجل بشكل جدي لما تسببه من انتكاسات في الوضع الوبائي.اضافة اعلان


وأضاف الهواري،أن الأردن يسعى للوصول إلى أكبر عدد من متلقي جرعتي لقاح كورونا للتخفيف من أثر السلالات المتحورة.

وقال الهواري: "لم تؤثر للآن المتحورات التي ترصد على المنحنى الوبائي، متمنيا أن لا يكون هناك تغيير من خلال الالتزام وأخذ اللقاحات".

وبين الهواري، أن اللقاحات المضادة للفيروس فعالة ضد السلالات محليا وعالميا، ولكن إعطاء اللقاحات أكثر يمنع انتشار السلالات.

 




 

 


 

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