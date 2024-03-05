وزير الصناعة والتجارة: لدينا مخزون آمن من السلع والأسعار أقل من رمضان الماضي

الوكيل الإخباري

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- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي توفر المواد الأساسية ولدينا مخزون آمن يغطي الاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان المبارك.وقال الشمالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن أسعار السلع في الأسواق المحلية أقل من أسعار رمضان الماضي.وأضاف أن هناك مخزون استراتيجي من القمح والشعير يكفي لمدة 10 أشهر، ودون رفع لأسعار الخبز حتى العام المقبل.وأشار الشمالي إلى أن الحكومة التزمت بتوفير مخزون كافٍ بالتعاون مع كافة الجهات بالإضافة لتوفير السلع في المؤسستين الاستهلاكيتيين المدنية والعسكرية بأسعار ثابتة حتى بعد شهر رمضان.وشدد الوزير على أن الوزارة ستلجأ لوضع سقوف سعرية في حال وجدت أن هناك مبالغة في أسعار بعض المواد الأساسية.