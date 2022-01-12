وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الإخباري - عقد وزيري الطاقة والثروة المعدنية والاقتصاد الرقمي ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، مؤتمرا صحفياً، اليوم الأربعاء، للحديث عن التعرفة الكهربائية الجديدة ومنصة التقدم للدعم على الفاتورة. اضافة اعلان







وبين الخرابشة ان معلومات تنشر بطريقة غير دقيقة، حول التعرفة الكهربائية الجديدة.



واشار الى ان التعرفة تأتي لازالة بعض التشوهات في التعرفة، وتخفيف الضغط على القطاعات الإنتاجية لتساهم في التنمية وخلق فرص عمل جديدة.



وقال الخرابشة، ان من تقل فاتورة الكهرباء لديه عن 50 ديناراً لن يتأثر ابدا، مشيراً الى ان التعرفة الجديدة تستهدف الاستهلاكات المرتفعة وغير الاردنيين.



ونوه أن كل المبالغ التي سيتم تحقيقها من التعرفة الجديدة ستذهب لدعم مختلف القطاعات الانتاجية، لتخفيف الاعباء عليها وبما ينعكس على أسعار السلع.



وأوضح، أن الفئة المدعومة ستشمل كل الاردنيين، وابناء قطاع غزة، وحملة الجواز المؤقتة.



وأشار إلى أنه سيتاح لهذه الفئات التقدم للحصول على الدعم، دون ان يكون ما يمنع ان يكون المستهلك الواحد يملك أكثر من عداد.



وحول نقل السكن، اوضح الخرابشة انه يمكن لاي مواطن التقدم باشعار بانه انتقل لمكان سكن آخر، وتسجيل العداد الجديد، دون أي تعقيد في ذلك.



