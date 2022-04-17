وزير العمل: إدماج قطاعات جديدة بالتدريب المهني

الوكيل الإخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية اهمية ادماج التكنولوجيا في التعليم وتأهيل وتدريب المدربين، وإدماج قطاعات جديدة في التدريب المهني ومعرفة احتياجات السوق، ووضع خطة لعشرة أعوام مقبلة لتتمكن الأجيال القادمة من متابعتها والبناء عليها.

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وأوضح وزير العمل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش مشاركته أمس السبت، في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي اجتمعت لوضع اللمسات الأخيرة على مخرجات عدة قطاعات اقتصادية تجري مناقشتها في الورشة، أن الوزارة تعمل على دمج قطاع تجارة التجزئة والمخابز وبعض القطاعات بالتدريب المهني، وذلك لضمان استدامة هذه المهن وتوفير الصحة والسلامة المهنية .



وأضاف وزير العمل أن الورشة تعمل على وضع خطة عابرة للحكومات للوصول الى ما يحتاجه الشباب وسوق العمل وما يحتاجه الشباب من حيث المؤهلات والإمكانيات المناسبة لوضع استراتيجية إدماج التكنولوجيا أو مواد تعليمية حديثة.



وأشار إلى أن سوق العمل يتطور بشكل ملحوظ ما يكثف جميع الجهود لتكون أكثر فعالية وتجاوبا للمتغيرات.