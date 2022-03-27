البحوث الزراعية يستضيف وفدا عربيا وأجنبيا من سيدات القطاع الزراعي

الوكيل الاخباري - زار وفد من سيدات يمثلن دول ايطاليا واسبانيا وتونس وفلسطين المركز الوطني للبحوث الزراعية للاطلاع على تجربة المركز في نقل التكنولوجيا الحديثة وإدارة المشاريع الزراعية وتمكين المرأة الريفية.



وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، خلال لقائه الوفد المكون من 60 سيدة، أن المركز ومنذ نشأته يحرص على توظيف مخرجات البحث العلمي ومد جسور التعاون المستقبلي مع الشركاء لتطوير ودعم البحث العلمي، من خلال بناء شراكات في التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، التي من شأنها إحداث التغيير وتحسين وتطوير في البحث العلمي وانعكاسه على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

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