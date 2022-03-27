الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الأحد، 27-03-2022 11:54 م

البحوث الزراعية يستضيف وفدا عربيا وأجنبيا من سيدات القطاع الزراعي

f


الوكيل الاخباري - زار وفد من سيدات يمثلن دول ايطاليا واسبانيا وتونس وفلسطين المركز الوطني للبحوث الزراعية للاطلاع على تجربة المركز في نقل التكنولوجيا الحديثة وإدارة المشاريع الزراعية وتمكين المرأة الريفية.

وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، خلال لقائه الوفد المكون من 60 سيدة، أن المركز ومنذ نشأته يحرص على توظيف مخرجات البحث العلمي ومد جسور التعاون المستقبلي مع الشركاء لتطوير ودعم البحث العلمي، من خلال بناء شراكات في التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، التي من شأنها إحداث التغيير وتحسين وتطوير في البحث العلمي وانعكاسه على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-to-make-a-vegetable-tray

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

1648471500902

افتتاح أعمال دورة السلامة والصحة المهنية للتعاونيات الزراعية

62419d69c83c0

مؤسّسة التدريب المهني تستحدث مختبرا للطباعة ثلاثية الأبعاد

uxgk3odx

السفير آل ثاني: توجيهات لرفع حجم الاستثمار القطري في الأردن

بب

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

1648467410704

وزارة الشباب تطلق مشروع نوادي البحث عن العمل

أخبار متعلقة
c51082b016ae4fba8e7ff55ec7f37f9d

ولي العهد يلتقي الوزير الأسبق عبيدات

320226204624795291746

بحث التعاون المشترك بين التكنولوجيا ومركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

77777

الأمير الحسن يرعى ندوة حوارية ضمن مشروع سدود المستقبل

239452

"الشؤون الفلسطينية" تدعو لحشد الدعم السياسي الدولي لتجديد تفويض الأونروا

لقاح 4

200 ألف جرعة لقاح للاجئين في الأردن ودول أخرى

unnamed_98

النجار: الأردن متمسك بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية