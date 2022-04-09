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السبت، 09-04-2022 01:37 م

ممثل قطاع الألبسة: استقرار أسعار الألبسة والأحذية في الأسواق

تجار الألبسة


الوكيل الإخباري -أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، استقرار أسعار بضائع القطاع في السوق المحلية، حول معدلاتها الاعتيادية مقارنة بأعوام سابقة، بسبب المنافسة، رغم ارتفاع أجور الشحن العالمي، وتكاليف المواد الخام.

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ودعا القواسمي اليوم السبت، الحكومة إلى ضخ المزيد من السيولة في الأسواق، بما يحرك عجلتها نحو الأمام.


وقال إن نشاط القطاع التجاري، متواضع في الفترة الحالية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وتوجه طلبهم نحو المواد الغذائية والسلع التموينية، كأولوية لبداية أيام شهر رمضان المبارك.


وأشار إلى أن الأسواق جاهزة لاستقبال موسم عيد الفطر، بتوفير مختلف أصناف البضائع من عدة دول للمستهلكين، آملاً تحسن الطلب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد نحو سنتين من الركود، بما ينعكس على جميع فئات القطاع التجاري.


 




 

 


 

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