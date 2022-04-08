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الجمعة، 08-04-2022 03:06 م

بيان صادر عن الغذاء والدواء بشأن شوكولاتة كيندر في الأسواق المحلية

كندر


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات ان منتج شوكولاتة بيض كيندر سربرايز المتداول في الأسواق  المحلية لا يستورد من منشأ بلجيكي  وهو مختلف عن المنتج الذي تم سحبه في عدة دول  لاحتمالية ارتباطه بالسالمونيلا.

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واضاف ان المؤسسة تحرت عن المنتج في السوق الأردني وكذلك مستوردي المنتج 
للتأكد من خلو السوق منه، مشيرًا ألى انه تم سحب عينات من المنتج من منشأ آخر  احترازيا وتبين خلوه من السالمونيلا.


ولفت مهيدات أنه في مثل هذه الحالات يتم إخطار الدول التي تم وصول المنتج إليها عبر نظام الاخطار العالمي RASFF.


وتدعو المؤسسة  المواطنين للتواصل معها في حال وجود اي ملاحظة أو شكوى أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] والواتس اب على الرقم0795632000


 




 

 


 

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