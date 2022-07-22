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الجمعة، 22-07-2022 09:28 م

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية أنه لا يوجد توجه لتغيير الحد الأدنى للأجور.

وقال خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، إنه لا يوجد نقاش حول موضوع إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، لكن هناك تعاون بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لإدماجهم في برامج الوزارة.

وأضاف أن هناك حوالي 800 ألف عامل وافد في الأردن منهم 350 ألف عامل مسجل والباقي عمالة غير منظمة، حيث تعمل على الوزارة حالياً على معرفة القطاعات التي يعملون بها.

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