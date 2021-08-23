وزير المالية: ملحق الموازنة جاء لدعم الأردنيين في جائحة كورونا

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إن ملحق الموازنة سيكون صفري العجز، ولن يرتب أي شيء على الموازنة العامة.

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وأضاف في رده على مداخلات النواب حول ملحق الموازنة للعام 2021، إن النفقات تم تغطيتها ضمن المساعدات المالية الأميركية للأردن ضمن ملحق الموازنة.



وبين أن الملحق جاء تلبية لاحتياجات ملحة لمواجهة استمرار تداعيات كورونا، ودعم صندوق المعونة الوطنية، وتوفير فرص عمل مؤقتة.



وأشار العسعس، إلى أن النفقات لم تتجاوز في 2021 ما تم إقراره في الموازنة العامة.



ولفت إلى أن الإيرادات المحلية منذ بدء العام 2021، بلغت 60% من المتوقع تحصيله بالموازنة.