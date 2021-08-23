الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي والتربية تطلقان الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين

ورشة عن دور الإعلام في إزالة الوصمة لمرضى الإيدز

مصر تعلن رصد أول حالة لمتحور دلتا في البلاد وتكشف تفاصيل هامة

مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

الصحة توضح حول إعطاء الجرعة المعززة الثالثة في الاردن

الحكومة تكشف عن اجراءات بداية الشهر القادم

إقرار مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

5 وفيات و1366 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الخلايلة: الحياة لا تستقيم للإنسان والمطلوب عدم الاستسلام

موعد صرف رواتب الموظفين

الإثنين، 23-08-2021 01:06 م

وزير المالية: ملحق الموازنة جاء لدعم الأردنيين في جائحة كورونا

عسعس


الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إن ملحق الموازنة سيكون صفري العجز، ولن يرتب أي شيء على الموازنة العامة.

اضافة اعلان


وأضاف في رده على مداخلات النواب حول ملحق الموازنة للعام 2021، إن النفقات تم تغطيتها ضمن المساعدات المالية الأميركية للأردن ضمن ملحق الموازنة.


وبين أن الملحق جاء تلبية لاحتياجات ملحة لمواجهة استمرار تداعيات كورونا، ودعم صندوق المعونة الوطنية، وتوفير فرص عمل مؤقتة.


وأشار العسعس، إلى أن النفقات لم تتجاوز في 2021 ما تم إقراره في الموازنة العامة.


ولفت إلى أن الإيرادات المحلية منذ بدء العام 2021، بلغت 60% من المتوقع تحصيله بالموازنة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي 2

التعليم العالي والتربية تطلقان الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين

w

ورشة عن دور الإعلام في إزالة الوصمة لمرضى الإيدز

8202118105548363511744

الصحة توضح حول إعطاء الجرعة المعززة الثالثة في الاردن

1 (18)

الحكومة تكشف عن اجراءات بداية الشهر القادم

الخلايلة

الخلايلة: الحياة لا تستقيم للإنسان والمطلوب عدم الاستسلام

820212218312536903019

موعد صرف رواتب الموظفين

أخبار متعلقة
الصحة

الصحة : إعادة نظر بالقرارات إذا استمر ارتفاع إصابات كورونا

العمرة

الأوقاف : أول رحلة عمرة مطلع آب

لقاح

المراكز التي يتوفر فيها لقاح فايزر لمن تجاوز 12 عاما

7202122171833211601146

لجنة الاوبئة : 7% من مرضى كورونا في الأردن تلقوا الجرعتين

7202119164149718638962

عجلون:جولات مكثفة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

d

الهواري : إعطاء اللقاح الواقي من الفيروس لأكثر من 3 آلاف طفل دون 18 عاما