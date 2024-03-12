وزير المياه والري يستقبل السفير النرويجي لدى المملكة

الوكيل الإخباري - استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود السفير النرويجي لدى المملكة إيسبن ليندباك يرافقه المدير التنفيذي لشركة واتر رايز النرويجية نيلز رايت المتخصصة في مجالات تحلية المياه.

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وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك وخاصة في المشاريع الاستراتيجية التي ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة.



واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات، مبينا أن الأردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة الا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.



كما تطرق أبو السعود الى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على قطاع المياه إضافة الى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.



