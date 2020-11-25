وزير المياه يبحث مع السفيرة الفرنسية التعاون المشترك

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان اليوم الأربعاء، مع السفيرة الفرنسية بعمان فيرونيك فولاند، التعاون في مشاريع المياه والصرف الصحي وسبل تعزيزها في ظل جائحة كورونا.وكشف سعيدان خلال اللقاء عن مشاريع جديدة للصرف الصحي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، منها مشروع صرف صحي جديد لخدمة مناطق الرمثا وسهل حوران بقيمة 100 مليون يورو.وأضاف أن حجم المساعدات الفرنسية المقدمة لقطاع المياه من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال العام الحالي والسابق تجاوزت 400 مليون يورو، لتحسين نوعية خدمات المياه والصرف الصحي، مشيدا بالدعم الفرنسي المقدم لقطاع المياه.وأكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية، مستعرضا خطة قطاع المياه لتأمين مصادر مائية جديدة، وتنفيذ خط مياه محاذ لقناة الملك عبد الله لرفع كفاءة انظمة الري والتزويد وحماية المصادر المائية تحت مظلة وزارة الزراعة.وثمنت السفيرة الجهود المبذولة في قطاع المياه بالمملكة لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، مؤكدة أن الحكومة الفرنسية تولي قطاع المياه الأهمية القصوى وتتابع انجازاته، ولاسيما ما يتعلق بمشاريع معالجة الفاقد والصرف الصحي لانعكاسها المباشر على حياة المواطنين.