وزير النقل: إعلان آلية دعم مشغلي حافلات النقل العام خلال أيام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف وزير النقل وجيه عزايزة أن الوزارة أقرت آلية دعم مشغلي حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة (الكوستر) من حيث المبدأ.

اضافة اعلان



وقال عزايزة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن ملامح آلية الدعم ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها.



وأضاف أن قيمة الدعم لم تتضح حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة ما زالت تدرسه وفق المعطيات المتوفرة حول قطاع النقل العام وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.



وأوضح عزايزة أن الوزارة ملتزمة بعدم رفع أجور النقل وخاصة حافلات النقل العام والسرفيس والتكسي.



وكان نقيب أصحاب الحافلات المهندس عبدالرزاق الخشمان أشار إلى أن النقابة تقدمت بمقترحات للحد من الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال الفترة الماضية بعد توجه الحكومة لتقديم بدل محروقات.



وقال الخشمان في حديث سابق لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة اقترحت على وزارة النقل تقديم دعم بقيمة 200 دينار شهريا كبدل للمحروقات للحافلات الكبيرة و150 دينار للحافلات المتوسطة "كوستر"، مع ضرورة التزام الحكومة لمدة ستة أشهر.



وأضاف أن النقابة اقترحت إعفاء أصحاب الحافلات من ضريبة الدخل لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم كرت الاتجاه التي تقدر بـ300 دينار للحافلات الكبيرة و250 لباصات الـ"كوستر"، مع إلغاء بدل رسوم الاستثمار السنوية المفروصة على شركات النقل في المحافظات أسوة بأمانة عمّان.

يذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرا على لسان الناطق باسمها فيصل الشبول عن وجود نية لرفع أسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر الأربعة المقبلة بالتزامن مع ارتفاعها عالميا.