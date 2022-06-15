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الأربعاء، 15-06-2022 11:14 ص

14 طريقاً رئيساً في المملكة سيتم شمولها بمقترح فرض الرسوم على مستخدميها - أسماء

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الوكيل الإخباري - بينت رؤية التحديث الاقتصادي، أسماء ومسافات الطرق الرئيسة التي من المتوقع أن يشملها مقترح فرض رسوم على مستخدميها بقيمة 11 فلسا على كل 1 كيلومتر لتحقيق استدامة مالية لها.

وأوضحت الرؤية، أن مبادرة رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن.

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وتاليا الطرق المشمولة بالمقترح : 

1 – الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، و بنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.


2 – طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، و بقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.


3 – طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، و بقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.


4 – الطريق السريع بين محافظتي عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، و بنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.


5 – الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، و بقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.


6 – الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، و بنفقات غير محددة آنذاك.


7 – الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا  و بنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.


8 – الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، و بقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.


9 – الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، و بقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.


10 – الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا و بقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.


11 – طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات و بقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.


12 – الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.


13 – الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلو مترا و بقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.


14 – الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، و بقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.


 




 

 


 

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