وزير النقل: السعودية تمنح سائقي السفريات والحافلات تأشيرة دخول لنقل الركاب

الوكيل الإخباري - وافقت السعودية على تسهيل و منح سائقي سيارات الركوب الصغيرة (السفريات الخارجية) وسائقي الحافلات العمومية العاملة على خطوط النقل العام الدولي تأشيرة دخول السائقين الأردنيين إلى السعودية ولعدة سفرات لنقل الركاب من وإلى الأردن.

اضافة اعلان



وقال وزير النقل وجيه عزايزة، الثلاثاء، إنّ الاتصالات الأردنية مع السعودية أثمرت بالموافقة، حيث إنّ سفارة السعودية باشرت أمس (الاثنين) بمنح التأشيرات للسائقين.



وأشار، إلى أن على السائقين الأردنيين العاملين على سيارات السفريات الخارجية والحافلات مراجعة مركز شركة تسهيل (VFS)؛ لتسليم المتطلبات اللازمة لتقديمها للسفارة للحصول على التأشيرة شريطة أن يكونوا محصنين بأحد اللقاحات المعتمدة في السعودية ومرور 14 يوما منذ تلقيهم جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا.