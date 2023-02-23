وزير النقل يبحث الخطط المستقبلية لمشروع مطار الملكة علياء

الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال العامة، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي فرناردو ايشيجراي، اليوم الخميس، الخطط المستقبلية لمشروع مطار الملكة علياء الدولي والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة أعداد المسافرين ورفع القدرة التنافسية للمطار، لجذب أعداد أكبر من خطوط الطيران.

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وناقش أبو السمن خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، والرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولاس كلود، الأمور التشغيلية وخطط تحسين البنية التحتية في المطار، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.



وأشار إلى الاهتمام الحكومي بمشروع المطار الذي يعد من أفضل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتطورات التي حصلت في مطار الملكة علياء الدولي، خصوصا بمستوى الخدمات المقدمة والمكانة التي وصل إليها على المستويين الإقليمي والدولي.



واستعرض وزير النقل أهم المشاريع المستقبلية التي تنوي الوزارة تطويرها وإمكانية حل جميع المواضيع العالقة، من أجل المساهمة باستقرار المشروع ودعم الاستثمار في المملكة.



من جانبه، ثمن ايشيجراي العلاقة التشاركية في مشروع مطار الملكة علياء الدولي مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل من خلال الدعم المتواصل وعلى جميع الأصعدة، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والخدمية في المطار.

