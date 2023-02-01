المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن جميع منظّمات (ساعات) الغاز المستوردة تخضع للفحص وفقا للمواصفة الخاصة بها.وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه لا يتمّ إدخال أي منظمات غاز إلى المملكة إلا بعد اجتيازها الاشتراطات الفنيّة التي تفرضها المواصفة.وأضافت أنه يتم عمل جولات تفتيشيّة على الأسواق وسحب عيّنات من جميع أصناف منظّمات الغاز وفحصها للتحقق من مطابقتها للمواصفة القياسيّة الخاصّة بها.وأشارت المؤسسة إلى أنها تلقت خلال العام الماضي شكوى واحدة على احدى أصناف منظمات الغاز، وبعد المتابعة تبيّن أنّ المنتج مطابق.وبيّنت أنه يتم تلقّي ومتابعة الشكاوى على منظّمات الغاز عبر هاتف ووتساب الشكاوى الموحّد للمؤسسة (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى على موقعها الإلكتروني www.jsmo.gov.jo، وعن طريق تطبيق "بخدمتكم".