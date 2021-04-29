وسام من اليابان للملقي

الوكيل الإخباري - قررت حكومة اليابان منح وسام غراند كوردون من طبقة وسام الشمس المشرقة، وهو أعلى وسام ياباني يمنح للأجانب، لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور المهندس هاني فوزي الملقي.

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وقالت السفارة اليابانية في عمان، في بيان صحفي اليوم الخميس، ان منح هذا الوسام للملقي يأتي تعبيراً عن أسمى درجات التقدير والامتنان من اليابان لمساهمته الجليلة في تقوية أواصر العلاقات الودية الثنائية بين البلدين، بما فيها تحقيق الشراكة الاستراتيجية.



وفي هذا الصدد، بعث وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، رسالة إلى رئيس الوزراء الاسبق الدكتور هاني الملقي، أعرب فيها عن أسمى آيات التهنئة على هذه المنحة تقديراً لمساهمته المتميزة.

المصدر : بترا