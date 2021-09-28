وشاح لـ الوكيل : قرار رسمي بإزالة الحاجز البلاستيكي من وسائل النقل

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - قررت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الثلاثاء، إزالة الحاجز البلاستيكي من وسائط النقل العام اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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ولفتت مديرة الاعلام والاتصال بهيئة تنظيم قطاع النقل البري الناطق باسم الهيئة الدكتورة عبلة وشاح ، أن القرار جاء نتيجة لتحسن الوضع الوبائي في المملكة، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ أول الشهر الحالي.

وبينت لـ" الوكيل الإخباري" أن القرار جاء على ضوء كتاب تم إرساله من وزارة الصحة ، لإلزام السائقين بإزالة الحاجز البلاستيكي.

مطالبة سابقة بإزالة الحاجز

وكان "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" قد تطرق للأمر ، حيث المطالبة بإزالة الحاجز ( أنقر هنا) ، حيث طالب الإعلامي محمد الوكيل بإزالة الحاجز لكونه بات "غير مفيد" في المرحلة الراهنة .

وعلى ضوء ذلك تم المتابعة مع الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي اليوم الثلاثاء في هذا الشان ، حيث لفت أنه تم ارسال كتاب إلى وزارة النقل ، لإلزام وسائل النقل العام بإزالة الحاجز البلاستيكي ، ليصار إلى تعميمه على السائقين لاحقا (أنقر هنا ) .

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