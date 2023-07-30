وصفوه بالفيروس الجديد .. بلعاوي يدعو الاردنيين الوقاية من هذه الأعراض

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

دعا أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي الأردنيين الوقاية من إلتهابات الجهاز الهضمي وذلك مع زيادة انتشارها خلال فصل الصيف والتي اعتبرها المواطنين فيروسا جديداً .

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وقال بلعاوي اليوم الأحد في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" إن أعراض إلتهابات الجهاز الهضمي والتي تعد شائعة في الوقت الحالي منها ( الإسهال المائي، الاستفراغ،الآم في البطن، حمى خفيفة).



ولفت أن إلتهاب الجهاز الهضمي منه الالتهاب البكتيري والالتهاب الفيروسي والذي يعد أكثر شيوعاً ويصنف إلى نورو فيروس التي زادت حالة الإصابة به 30% بالإضافة إلى وروتا فيروس وادينو فيروس.



وأكد أن أعراض إلتهاب الجهاز الهضمي يعاني منها المصاب من يوم إلى 3 ايام ومن الممكن أن تستمر لأسابيع عند الأطفال وكبار السن .



وشدد بلعاوي على غسل اليدين وغسل الخضار والفواكه التي تمكث عليها الفيروسات والبكتيريا وطهي الطعام جيداً بسبب انتقال العدوى الفيروسية أو البكتيرية من الأيدي عبر الفم.



وختم أنه في حالة الإصابة إلتهابات الجهاز الهضمي الفيروسي لا داعي لأخذ المضادات الحيوية مشيراً إلى تلقي البطاطا المسلوقة و ماء الأرز والسوائل بكثرة.