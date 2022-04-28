وصول أول رحلة طيران منخفض التكاليف من أبو ظبي إلى العقبة

الوكيل الإخباري - حطت اليوم الخميس، في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، أول رحلة طيران قادمة من ابو ظبي على متن شركة الطيران منخفض التكاليف "ويز إير"، وذلك بدعم من هيئة تنشيط السياحة، وتقل على متنها 239 سائحا معلنة بذلك بدء الرحلات من والى العقبة – أبو ظبي.

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وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، قال وزير السياحة والآثار / رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، إن رحلات الطيران منخفض التكاليف لشركة "ويز إير " القادمة من أبو ظبي الى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة ستكون بمعدل رحلتين بالاسبوع.



وأكد أهمية تدشين هذا الخط مع شركة "ويز إير" العالمية، الذي سيكون له الأثر الكبير في زيادة أعداد السياح القادمين للمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.



وأشار الفايز، إلى أن رحلات الطيران منخفض التكاليف منحت قبل الجائحة زخما جديدا للسياحة الأردنية؛ ما مكنها من تحقيق قفزة كبيرة، لافتا الى أن الطيران منخفض التكاليف جعل المملكة تكسب رهانها على القطاع، والاستحواذ على حصتها من سوق تشهد تنافسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد أن الحكومة استطاعت من خلال العمل بتشاركية حقيقية مع القطاع الخاص، من تجاوز المرحلة الصعبة التي مرّ بها القطاع السياحي إثر جائحة كورونا، لافتا إلى أن أرقام السياحة مبشرة، حيث بدأ القطاع السياحي بالتعافي تدريجيا وتزايد الدخل السياحي مقارنة مع فترة الجائحة.



بدوره، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية تدشين خط أبو ظبي من خلال شركة "ويز اير" الهنغارية منخفضة التكاليف، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة خلال السنوات الماضية.



وتوقع أن تنعكس هذه الرحلات المنتظمة لشركة "wizzair" العالمية إلى المملكة إيجابا على الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين للمملكة"، مشيرا إلى أن الشركة ستحمل على متنها سياحا من مختلف الجنسيات إلى المملكة.



وبين عربيات، ان مجموع الرحلات من خلال شركة الطيران منخفض التكاليف "ويز إير" لخط أبو ظبي هو رحلتين نهاية وبداية الاسبوع من والى ابو ظبي – العقبة.

من جانبه قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة شركة العقبة للمطارات الدكتور نضال المجالي، إن تشغيل خط العقبة – أبو ظبي من قبل شركة "ويز إير" يأتي نتيجة الجهود المشتركة بين سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اعادة النظر في الحوافز الممنوحة للطائرات القادمة الى العقبة وإعفاء ركابها من ضريبة المغادرة البالغة 40 دينارا والحوافز والإعفاءات التي يقدمها مطار الملك حسين الدولي مثل خدمات المناولة والاصطفاف وسياسة الأجواء المفتوح.

واضاف، إن تدشين هذا الخط يؤكد ثقة شركات الطيران العالمية بموقع العقبة ومنتجها السياحي ما سينعكس إيجابا على الحراك السياحي في المنطقة وزيادة أعداد السياح القادمين إلى العقبة وإطالة مدة إقامته.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات أن مطار الملك الحسين الذي يعمل وفقا لسياسة الأجواء المفتوحة يرى في تشغيل مقطع أبوظبي العقبة على متن طائرات شركة (Wizz Air Abu Dhabi) قيمة مضافة لمشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكل مرافقه الاستثمارية، إضافة إلى البعد السياحي المتوقع بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وبين عرفات ان تشغيل هذا الخط الجوي يعد ركيزة استراتيجية تترجم عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية ، بهدف دعم أواصر الأخوة وتعزيز التوجه الإماراتي لتعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الآخذ بالتوسع في إشارة إلى مشروع مرسى زايد والميناء السياحي والعديد من الاستثمارات في مجالات متعددة.



وقال عرفات، ان شركة العقبة للمطارات وبدعم من سلطة المنطقة الخاصة وذراعها الاستثماري شركة تطوير العقبة تواصل تنفيذ رؤيتها التشغيلية وفقا للخطة الاستراتيجية بالاتجاه نحو استقطاب شركات الطيران منخفض التكاليف حيث نجحت في ربط مطار الملك الحسين مع اكثر من 24 وجه في العديد من البلدان في أوروبا بالإضافة إلى روسيا بأسعار منخفضة جدا .

من جانبه قال مايكل برلويس ، المدير الإداري لشركة "ويز إير أبوظبي": "تعتبر عمان وجهة سفر مثيرة تجمع بين التاريخ القديم والمشهد الثقافي المزدهر حيث سيتمكن المسافرون إلى عمان من استكشاف الحضارات القديمة وتذوق مجموعة مثيرة من المأكولات القديمة والجديدة.



وأضاف، يمكن الوصول إلى الوجهات السياحية الأردنية ذات المستوى العالمي أيضًا من عمان، ما يضمن أفضل الجولات التاريخية والثقافية.

وكانت شركة الطيران منخفض التكاليف "ويز إير" قد اعلنت في شهر شباط الماضي عن تسيير رحلات بين أبو ظبي الى كل من عمان والعقبة وبواقع رحلتين أسبوعياً، حيث ستكون الرحلات إلى عمان يومي السبت والثلاثاء ورحلتين إلى العقبة يومي الأحد والخميس، وبتكلفة منخفضة جدا.