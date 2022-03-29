إطلاق فعاليات الحملة الوطنية تكاتف نحو مجتمع آمن من كورونا

الوكيل الاخباري- أطلق البرنامج الوطني "أبناء المملكة"، اليوم الثلاثاء، في محافظة جرش فعاليات الحملة الوطنية "تكاتف" نحو مجتمع آمن من كورونا، بمشاركة فاعلة من ممثلي المجتمع المحلي، والجهات المنفذة للحملة من البرنامج الوطني.

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واستهلت فعاليات الحملة، وفق بيان صحفي اليوم، بعقد ورشة عمل تعريفية حضرها عدد من الكوادر الطبية، ومشرفي تعزيز الصحة في مديرية صحة جرش، ومجموعة شبابية مثلت المراكز الشبابية في المحافظة، قدم خلالها المحاضرون آليات عمل الحملة والفئات المستهدفة من كبار السن والفئات الضعيفة في الأرياف والبوادي بالمحافظات.



وقال مدير البرنامج الوطني، أشرف الكيلاني خلال الورشة إن إطلاق الحملة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية، واستكمالاً لجميع الجهود الوطنية التي تقوم بها مؤسسات الدولة العامة والخاصة في مكافحة وباء كورونا، وحماية المجتمع من آثاره وتبعاته.



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