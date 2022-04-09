هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة تسويقية في دبي

الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، إن الهيئة أطلقت حملة تسويقية "إعلانية" في دبي لترويج المملكة كوجهة سياحية مميزة.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، أوضح الفايز أن اطلاق الحملة التسويقية يأتي لاستقطاب المواطنين القاطنين في الإمارات العربية، إلى جانب زوارها والمقيمين فيها من الجنسيات الأجنبية لزيارة المملكة.



ولفت الفايز الى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة، مؤكدًا إن الأردن يتمتع بوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية يفضلها السياح.



بدوره قدم مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، شرحا عن الحملة التي بدأتها الهيئة منذ مطلع الشهر الحالي حيث تضمنت إعلانات مكثفة ضمن المواقع السكانية والمولات السياحية ومطار دبي تزامنا مع اختتام فعاليات معرض اكسبو دبي.



وقال إن الحملة الاعلانية التسويقية للمملكة تحمل شعار الهوية المؤسسية الجديدة "مملكة الزمن" من خلال إبراز ما تقدمه من مضمون راعت الهيئة فيه عناصر الجذب السياحي الرئيس.



وأوضح عربيات أن الهيئة لديها خطط وبرامج مكثفة في كل من دول الخليج العربي والدول الأوروبية وغيرها من الأسواق الآسيوية، وتهدف جميع تلك الخطط إلى جذب ورفع أعداد السياح القادمين إلى المملكة.



وأشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة وبتوجيهات وزير السياحة والآثار تعمل بشكل دؤوب من أجل إعادة الحركة السياحية للمملكة الى ما كانت عليها قبل تأثيرات جائحة كورونا على العالم.

وأكد أن الهيئة تواصل جهودها التسويقية باستخدام طرق مبتكرة بهدف الترويج للمملكة، وكذلك المحافظة على مكانتها المتميزة وجهة عالمية فريدة من نوعها ومفضلة للمسافرين، ولتكون على رأس قائمة الوجهات التي يرغب المسافرون بزيارتها.