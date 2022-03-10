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الخميس، 10-03-2022 03:33 م

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

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الوكيل الإخباري - رجح مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي وصول أول شحنة من دواء "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا بعد 20 آذار الجاري.اضافة اعلان


وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكمية التي ستصل الشهر الجاري تكفي لعلاج 2500 مصاب بكورونا.

وأضاف أن الكمية المتعاقد عليها مع الشركة المنتجة للعقار تكفي لعلاج نحو 8 آلاف شخص.

وأشار إلى أن باقي الكميات ستصل على فترات بحسب الاتفاق مع الشركة.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت، شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.

يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.


 




 

 


 

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