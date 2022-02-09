مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الوكيل الإخباري - يؤكد مختصون أن الدراسات الصادرة من بعض المراكز الدولية بشأن انتهاء فيروس كورونا قريبا، هي دراسات افتراضية لمراكز بحثية اكاديمية لم يتم اعتمادها حتى اللحظة، مشددين على اهمية اللقاح الذي يساهم في تقوية جهاز المناعة لمحاربة الفيروس.



ويقول هؤلاء المختصون إن المنحنى الوبائي يشير الى ازدياد اعداد الاصابات اليومية بشكل كبير، في الوقت الذي يعزف فيه كثيرون عن تلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس، لافتين إلى أن الوعي بأهمية اللقاح وتلقيه يسهم بشكل كبير في محاربة الفيروس والحد من انتشاره.

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ويشير مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إلى أن تلقي اللقاح بجرعتيه يسهم في تقوية جهاز المناعة لمحاربة الفيروس، حيث يعتاد الجسم حينها على إفراز اجسام مضادة للفيروس في حال الاصابة، موضحا ان اللقاح يعمل على زيادة اضطرابات الفيروس الناتجة عن تصدي جهاز المناعة له في حال دخوله للجسم، ما يجعله قادرا على طرد هذه الفيروسات ومنعها من الدخول اليه.



من جهته، توقع عميد كلية الصيدلة في جامعة الشرق الاوسط الدكتور عمار المعايطة، ان يتحول فيروس كورنا في المستقبل إلى مرض موسمي وستتعامل معه البشرية ضمن قيود محددة في حال عدم ظهور متحورات جديدة له.



واشار الى انه ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الوقت ما يزال مبكرا لتحديد موعد لانتهاء الجائحة في العالم، وما تزال توصي بالتعامل مع الفيروس ضمن الاشتراطات الصحية والبروتوكولات المعمول بها للوقاية.



وبين المعايطة ان خطر ظهور متحورات جديدة للفيروس ما يزال قائما خاصة بعد الانتشار الواسع لمتحور اوميكرون وشدة درجة الإصابة وسرعة انتقال العدوى.



وأكد ان التصريحات التي تصدر من قبل بعض المختصين حول انتهاء الفيروس مستندين في معلوماتهم على دراسات لمراكز بحثية دولية، هي دراسات افتراضية لمراكز بحثية اكاديمية لم يتم اعتمادها بشكل معلن حتى اللحظة، ولم يتم الأخذ بنتائجها من قبل منظمة الصحة العالمية.



واضاف، ان نسبة التطعيم ضد الفيروس عالميا لم تصل الى الهدف المطلوب، وبالتالي فإن احتمالية ظهور متحورات جديدة للفيروس ستبقى قائمة ما يستدعي الحذر، مشيرا الى ان ازدياد نسبة الإصابات المسجلة يوميا في الأردن خلال الفترة الاخيرة، أصبحت تشكل مصدر قلق لدى الجهات المختصة بمكافحة الفيروس.