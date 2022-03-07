البلبيسي: انخفاض إصابات كورونا في الأسبوع الأخير 34%

الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي التاسع والممتد خلال الفترة من 26 شباط وحتى 4 آذار سجل 39979 حالة مقارنة مع 60940 حالة للأسبوع الوبائي الثامن وبانخفاض حوالي 34.5 بالمئة.

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وأضاف البلبيسي، اليوم الاثنين، أنه سجل في الأسبوع التاسع 97 وفاة، مقارنة مع 156 حالة وفاة خلال الأسبوع الوبائي 8 وبنسبة انخفاض 38 بالمئة، مشيرا إلى استقرار الوضع الوبائي الذي يشهد انخفاضا منذ الاسبوع السادس.

ولفت إلى ان عدد فحوصات بي سي ار، التي تم اجراؤها خلال الأسبوع التاسع 196406 فحوصات مقارنة مع 306527 فحصا خلال الأسبوع الثامن، وبنسبة انخفاض 36 بالمئة، مبينا ان سبب الانخفاض يعود لوقف فحص القادمين إلى الأردن في المعابر الحدودية المختلفة.



وأشار إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 603 حالات مقارنة مع 832 خلال الأسبوع رقم 8 وبنسبة انخفاض حوالي 27 بالمئة.



وحول نسبة الفحوصات الإيجابية، بين أن النسبة بلغت حوالي 20.4 بالمئة مقارنة مع 19.9 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 8 وبارتفاع حوالي 2 بالمئة فقط. وتبلغ عدد الحالات النشطة 67959 حالة مقارنة مع 116364 حالة خلال الأسبوع رقم 8 وبانخفاض حوالي 42 بالمئة.



وحول البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع التاسع بلغ 17161 للجرعة الأولى، و26417 للجرعة الثانية، و32945 للجرعة الثالثة وبمجموع 76523 جرعة مقارنة مع 108649 خلال الأسبوع الثامن السابق، وبنسبة انخفاض حوالي 30 بالمئة.

ودعا البلبيسي إلى الإقبال على تلقي المطاعيم، والذي يعتبر السبيل الاساسي لمواجهة الجائحة، ولا سيما الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة إلى 80 بالمئة.

يذكر ان الاسبوع السادس من الوباء لعام 2022 سجل أعلى حصيلة من عدد الإصابات في الموجة الرابعة التي تشهدها المملكة، إذ سجل نحو 136 ألف إصابة.



