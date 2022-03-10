البلبيسي: إجراءات تخفيفية جديدة شريطة التزام المواطنين

الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا ستسمح باتخاذ قرارات تخفيفية جديدة.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال على المطاعيم في الأردن جيد ولم يتأثر بعد الإعلان عن الإجراءات التخفيفية مؤخرا.

وأضاف أنه يجب على كل من مضى على تلقيه الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر الحصول على الجرعة الثالثة المعززة، وذلك بسبب انخفاض فعاليتها ضد الفيروس.

واشار البلبيسي إلى أن الوباء لم ينتهي وأن الجائحة ما زالت مستمرة، داعيا المواطنين إلى عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على المطاعيم.

وكانت الحكومة أعلنت دخول الإجراءات التخفيفية حيز التنفيذ اعتبارا من 1 آذار الجاري والتي تضمنت إلغاء شرط PCR للقادمين إلى المملكة، وتخفيض مدة الحجر الصحي للمصابين وكذلك إعلان موجز وفيات وإصابات كورونا أسبوعيا.



