وصول جثمان المواطن الأردني الذي قتل بعملية سطو مسلح بتكساس اليوم

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد أحد أقرباء المواطن الأردني الذي قتل خلال عملية سطو مسلح في ولاية تكساس الأمريكية الأسبوع الماضي، أن جثمان المتوفى سيصل إلى عمّان اليوم الأحد الساعة الثالثة والنصف عصراً.

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وكان قد تعرض المواطن الأردني لإطلاق نار في عملية سطو مسلح على المطعم الذي يعمل به ما أدى إلى وفاته على الفور، وباشرت السفارة الأردنية في واشنطن على الفور إجراءات تجهيز الجثمان ونقله إلى الأردن بالسرعة الممكنة، كما تواصلت السفارة مع السلطات المحلية في ولاية تكساس لمتابعة إجراءات التحقيق بالحادثة.