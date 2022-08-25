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الخميس، 25-08-2022 06:17 م

وصول حالة إخلاء طبي بعد استكمال العلاج بالاردن إلى غزة

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الوكيل الاخباري - وصلت، الخميس، حالة إخلاء طبي إلى قطاع غزة، غادرت الأردن بعد استكمال فترة علاجها في مدينة الحسين الطبية، بتوجيهات ملكية سامية.

وشارك قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة /71 العقيد الركن صادق بني نصر، أهالي قطاع غزة فرحتهم باستقبال الطفل مصطفى هادي العبسي، واطمأن على حالته الصحية.

وأكد العقيد الركن بني نصر أن “دعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة مستمرٌ على الدوام للأشقاء في قطاع غزة، من خلال المستشفى الميداني الذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القطاع منذ عام 2009”.

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