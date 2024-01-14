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استشهاد مصور قناة الغد في شمال غزة

الأحد، 14-01-2024 04:55 م

وصول طائرة باكستانية إلى مطار ماركا العسكري تحمل مساعدات لغزة - صور

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الوكيل الإخباري - وصلت إلى مطار ماركا العسكري اليوم الأحد، طائرة عسكرية باكستانية نوع (IL-78 ) تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية، لإرسالها إلى الأهل والأشقاء في قطاع غزة.

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وكان في استقبال الطائرة عند وصولها الى المطار، قائد سلاح الجو الملكي، والسفير الباكستاني في عمّان محمد أجمل إقبال، والملحق العسكري الباكستاني في عمّان.


وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم جهود المملكة الأردنية التي تبذلها في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنّه الشعب الباكستاني للشعب الفلسطيني.







 




 

 


 

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