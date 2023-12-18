إضاءة واجهة فندق في عمّان للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الاخباري - دعت منظمة "إنقاذ الأطفال" مساء الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عبر إضاءة تطالب بذلك على واجهة فندق في عمّان.

اضافة اعلان



وقالت المنظمة في بيان، "نتحد اليوم من جميع أرجاء العالم تحت شعار واحد ‘أوقفوا إطلاق النار الآن‘، ‘أوقفوا الحرب على الأطفال‘".



وأوضحت أن "إضاءة هذا المعلم في العاصمة الأردنية عمان هو جزء من مجموعة لأنشطة متعددة أطلقها تحالف واسع من المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية حول العالم والتي يصل عددها لنحو 800 منظمة في اليوم العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار والذي تمت الدعوة اليه في هذا اليوم 18 كانون الأول".



وبحسب المنظمة فقد "شهدت العديد من العواصم ودول العالم فعاليات لحث قادة العالم على الدفع نحو قرار فوري لوقف إطلاق النار، عبر إظهار قوة الصوت العالمي الجماعي لحماية الأرواح من الصراع المدمر في غزة".

