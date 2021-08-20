وصول طائرة مساعدات طبية أردنية جديدة إلى بيروت

الوكيل الاخباري - وصلت إلى بيروت ظهر اليوم الجمعة، طائرة مساعدات طبية أردنية جديدة للبنان بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وكان في استقبال الطائرة المحامي حسين محيدلي ممثل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، وسفير المملكة في لبنان وليد الحديد، والعميد جوزيف غنطوس ممثلا لقائد الجيش العماد جوزيف عون.



--(بترا)