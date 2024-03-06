الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /2

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الأربعاء، 06-03-2024 01:17 ص

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /2

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الوكيل الاخباري - استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/2، وصولها إلى مدينة نابلس، الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في فلسطين.

ورافقت الطواقم الطبية ١٢ شاحنة تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم تخصصات طبية تقوم على إدامته طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.

وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.

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