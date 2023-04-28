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الجمعة، 28-04-2023 09:05 م

وصول مواطن أردني إلى جده تم إجلاؤه من السودان

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الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة السعودية في عمان عن وصول مواطن أردني اليوم إلى جده تم اجلاؤه من السودان.

وذكرت السفارة، في بيان صحافي "وصلت اليوم إلى جدة سفينة جلالة الملك (مكة) تحمل على متنها عدداً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من بينهم مواطن أردني و 37 مواطناً فلسطينياً ومواطناً سورياً، حيث بلغ العدد الكلي للذين تم اجلاؤهم عبر هذه الرحلة 195 شخصاً.

ومن الجنسيات التي تحملها السفينة: باكستان 50 شخصاً وفلسطين 37 وتايلند 34 وموريتانيا 11 وأميركا 9 والعراق 7 وكندا 6 وسيريلانكا 6.

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