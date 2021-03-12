وصول 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

الوكيل الإخباري - وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، مساء الجمعة، طائرة قادمة من كوريا الجنوبية تحمل 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا المستجد، والتي تصل ضمن اللقاحات التي يوفرها مرفق كوفاكس.

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وقدم الاتحاد الأوروبي قرابة 8 ملايين يورو لدعم شراء وزارة الصحة لقاحات كورونا من خلال مرفق كوفاكس، وتوقعت المنظمة وصول شحنة ثانية من لقاحات كورونا عبر مرفق كوفاكس إلى الأردن في نيسان/أبريل، وفق بيان لمنظمة الصحة العالمية.



وقال وزير الصحة نذير عبيدات في البيان، "نرى الآن نتائج الشراكة مع مرفق كوفاكس حيث يشارك الأردن كدولة ذاتية التمويل بالكامل. ويأتي هذا الإمداد في وقت مناسب جدًا لدعم جهودنا لتسريع برنامج التطعيم".



وقال وزير الصحة نذير عبيدات، إن الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتسلم لقاحات واقية من الفيروس عن طريق مرفق كوفاكس.



أما سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، قالت في البيان، إن "الاتحاد الأوروبي يقود الجهود الدولية لضمان المساواة في اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. من خلال مساهمة افريق الأوروبي بـ 2.2 مليار يورو في مرفق كوفاكس".



ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن ماريا كريستينا بروفيلي ذكرت أن "لقاحات كورونا أداة رئيسية للسيطرة على جائحة كورونا، وتقدم منظمة الصحة العالمية الدعم الكامل لوزارة الصحة في تخطيط وتنفيذ ورصد حملة التطعيم الوطنية".

وأضافت أن "الهدف هو ضمان حصول جميع الشركاء على لقاحات آمنة وفعالة ... يمكننا فقط إضافة صوتنا إلى صوت الحكومة الأردنية في تشجيع الناس على التسجيل في منصة تلقي اللقاح، حيث أصبحت متوفرة بشكل مطرد".

المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أعلنت في شباط/فبراير، إعطاء الإجازة الطارئة للقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا المستجد.



وأعلن مرفق كوفاكس في الثاني من آذار/مارس، عن توزيع الدفعة الأولى من اللقاحات، مشيرا إلى أن حصة الأردن تشمل 436800 جرعة من لقاح أسترازينيكا، على أن تصل ضمن الفترة الممتدة من فبراير/شباط وحتى أيار/مايو.



ومرفق كوفاكس، هو إطار عالمي للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف. ويشترك في قيادة مبادرة كوفاكس كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية. وترمي المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.

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