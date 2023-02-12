وظائف تشغيلية للإناث في الكرك

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية عمل الكرك، اليوم الأحد، عن توافر وظائف تشغيلية للإناث في مصنعي مؤاب للألبسة الواقع في منطقة سول التابعة للواء المزار الجنوبي وفقوع للألبسة الواقع في منطقة فقوع شمالي محافظة الكرك.

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وأوضح مدير عمل الكرك حمد الفتينات أن هذه الوظائف تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وضمن الخطة المدرجة لوزارة العمل التي تهدف إلى تشغيل العمالة الأردنية ضمن الفروع الإنتاجية في المحافظات والألوية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.



وأضاف أن مصنع مؤاب يتوفر فيه 300 شاغر، ومصنع فقوع 100 شاغر إنتاجي، علما بأن المواصلات مؤمنة ذهابا وإيابا بالإضافة إلى وجبة غداء، داعيا السيدات من مختلف ألوية المحافظة إلى التوجه لتقديم طلبات التوظيف في قسم التشغيل التابع للمديرية للسير بإجراءات التعيين الفورية.