وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - رصد - أعلنت وزارة الشباب وبلدية الفحيص، عن توفر شواغر وظيفية لديها، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.



وقالت وزارة الشباب في إعلانها إنها تحتاج لتعيين شخصين بالفئة الثالثة لشاغر سائق عمومي السيارات ( فئة سادسة )، وطلبت أن يكون المتقدم من أبناء محافظة العاصمة، وأن يكون التقديم من الكترونياً عبر الرابط التالي(http://tasweeq.csb.gov.jo/app3/ ) وذلك اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء ولغاية يوم الاثنين الموافق 12/12/2022



فيما دعت البلدية إلى تعيين مدير تنفيذي وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، على أن يكون المتقدم مطابقاً للشروط.



وبينت أن التقديم من خلال موقع وزارة الإدارة المحلية، اعتباراً من اليوم الاثنين ولغاية يوم الخميس الموافق 15/12/2022.

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