وظائف شاغرة بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعبئة شواغر ضمن العقود الشاملة والمبين تفاصيلها وشروط اشغالها على النحو التالي :-

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الوظيفة : مدير سوق

الجنس : ذكور - إناث

مكان العمل : اسواق العاصمة : العدد (2)

أسواق الزرقـــاء : العدد (1)

شروط اشغال الوظيفة :



أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس كحد ادنى في تخصص المحاسبة أو إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية .



أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في إدارة الأسواق التجارية 3 سنوات كحد اقصى.



أن يجيد المتقدم مهارات استخدام الحاسوب .



يفضل من لديه دورات تدريبية متخصصة في مجال الوظيفة المطلوبة .

المهام المطلوبة :

الإشراف على كافة موظفي السوق وعلى عملية استلام البضائع وعلى تطبيق إجراءات وتعليمات نظام توكيد الجودة .



إدارة وتنظيم السوق من النواحي الادارية والمالية والتجارية ومتابعة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم سير العمل .



متابعة توفر البضائع في السوق ورفع تقارير شهرية عن الأعمال الاساسية في السوق الى الادارة .



القيام بأي واجبات اخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر ذات علاقة بطبيعة العمل .



الشروط العامة :

▪️ أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

▪️ أن لا يزيد عمر المتقدم عن 48 عام لغاية 31/12 /2022

لا تقبل طلبات التوظيف من قبل المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي .



الوثائق المطلوبة :

صورة عن وجهي البطاقة الشخصية (سارية المفعول )

صورة مصدقة عن شهادة التحصيل العلمي

صورة عن الخبرات العملية مصدقة حسب الأصول ومرفق بها كشف بيانات المؤمن عليه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللخبرات من خارج البلاد مصدقة من وزارة الخارجية .



على الراغبين بالتقدم للوظائف الشاغرة ممن تتوافر فيهم شروط اشغال الوظيفة التقدم بطلب التوظيف لدى مديرية الموارد البشرية / مبنى الإدارة العامة / المؤسسة الاستهلاكية المدنية - عين غزال وذلك للفترة من صباح /يوم الاثنين الموافق 7/11/2022 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10/11/2022 وذلك خلال ساعات العمل الرسمي .



لن يتم النظر في أي طلب غير مستكمل الوثائق المطلوبة اعلاه او مخالف للشروط المذكورة أو بعد انتهاء فترة الاعلان .