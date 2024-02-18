البلقاء التطبيقية ضمن الفئة 401-500 عالمياً في تصنيف شنغهاي

الوكيل الاخباري -أدرجت جامعة البلقاء التطبيقية لأول مرة، في تصنيـــف شنغهاي العالمـي للحقول العلمية، من خلال دخولها في حقل الهندسة وعلوم الحاسوب، ضمن الفئة (401-500) عالمياً، وفي الترتيب الثاني محليًا للعام 2023.

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وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلون، أسرة الجامعة بهذا الإنجاز العالمي الذي يعكس رغبة الجامعة في الوصول إلى العالمية من أوسع أبوابها، وسعيها الجاد لترجمة الرؤى الملكية السامية لتطوير التعليم العالي في الأردن.