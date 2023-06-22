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الخميس، 22-06-2023 04:36 م

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد السفير الأذربيجاني في عمّان إيلدار سليموف، حرص بلاده على تعزيز وتنمية التعاون المشترك مع الأردن في شتى المجالات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية وغيرها.

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جاء ذلك خلال زيارة السفير سليموف اليوم الخميس، معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية ولقائه رئيس مجلس أمناء المعهد المهندس محمد فخري العجلوني.


وأكد السفير، أهمية دور المعهد في رسم السياسات المستقبلية، وتوطيد العلاقات السياسية بين الدول، وبحث مع العجلوني أوجه التعاون مع المعهد.


واطلع السفير سليموف على مرافق المعهد وقاعاته التدريبية، واستمع إلى شرح حول الجوانب التدريبية التي يقدمها المعهد في المجالات الإعلامية والسياسية.


وناقش الجانبان سبل فتح آفاق جديدة من التعاون البناء وإقامة البرامج المشتركة، والاستفادة من خدمات المعهد.

من جانبه، أكد العجلوني أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين، انطلاقاً من استراتيجية المعهد في تطوير شراكات دولية فاعلة وتصدير خبراته إلى الجهات العربية والدولية.


وشملت زيارة السفير مقرّ الشركة العربية لخدمات البث التلفزيوني واستمع إلى شرح حول عملها، والخدمات التي تقدمها للقنوات التلفزيونية العربية والأجنبية.

 

 

 




 

 


 

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