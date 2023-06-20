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الثلاثاء، 20-06-2023 02:10 م

وزارة العدل: 66 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد المعاملات المنجزة في المراكز الشاملة للخدمات الحكومية الثلاثة في عمّان والزرقاء والكرك، خلال شهر أيار الماضي.اضافة اعلان


وبينت المعلومات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أنه تم إنجاز 66154 معاملة في كافة المراكز الشاملة.

وقالت الوزارة إن عدد المعاملات المنجزة في مركز العاصمة عمّان بلغ 45 ألف معاملة، وفي مركز الزرقاء 17 ألف معاملة، أما في مركز الكرك تم إنجاز 4154 معاملة.

وتعمل المراكز الشاملة على تقديم مجموعة من الخدمات تزيد عن (100) خدمة في مركز عمّان و(70) خدمة في مركز الزرقاء و(65) خدمة في مركز الكرك.

وجاء إنشاء المراكز الشاملة للخدمات الحكومية لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة.

 




 

 


 

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