وفاة الدكتور علاء طوقان شقيق الملكة علياء وخال الامير علي والاميرة هيا

الوكيل الاخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور علاء الدين طوقان خال سمو الأمير علي بن الحسين والأميرة هيا بنت الحسين



والمرحوم نجل معالي بهاء الدين طوقان وزير البلاط الملكي الاسبق والسفير في الأمم المتحدة ( نيويورك ) وتركيا ومصر والمرحومة حنان جلال هاشمو ، شقيق معالي الدكتور عبدالله طوقان مستشار جلالة الملك عبدالله الثاني .



تقبل التعازي في جمعية آل النبر التعاونية يومي الأحد والإثنين الموافق ١٠-١١ /٤ /٢٠٢٢ من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً .

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