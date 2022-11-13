الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية هنغارية للطلبة الأردنيين

الأمانة تنشر مسارات الباص السريع للخطين 3 و 8 - أسماء المناطق

صندوق النقد: التنافس الأميركي الصيني يهدد الاقتصاد العالمي

عضو الفيدرالي الأمريكي تفاجئ الأسواق بتصريحاتها حول رفع الفائدة

مقتل أردني أب لـ 6 أطفال في أمريكا - فيديو

هبوط شارع في إربد والبلدية توضح

بعد رفع الفائدة.. سعر الفائدة الرئيسي في الأردن يصل إلى 6% وإعادة الخصم 7%

مصرع زوجين فلسطينيين جراء حادث سير في أمريكا

مخزون الأردن من لقاحات كورونا يكفي حتى شباط المقبل

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الأحد، 13-11-2022 10:58 ص

وفاة الشاب ليث الزهران إثر نوبة قلبية حادة

000000000000000


الوكيل الإخباري - ‏نعى مدير التَّربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية الدكتور عبدالحي القرالة والأسرةُ التَّربويَّة في اللواء الطالب ( ليث احمد عمار الزهران) في الصف الثاني الثانوي الفرع العلمي من مدرسة الصافي الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية.

اضافة اعلان


وقال أحد أقربائه عبر صفحته على الفيسبوك إن "الشاب الزهران وافاه الأجل مع بزوغ فجر الجمعة إثر نوبةً قلبية حادة عن عمر ناهز الـ (17) عاما ".

 


أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان،
إنا لله وإنا إليه راجعون.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

11202212154854421819779

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية هنغارية للطلبة الأردنيين

ن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الفرنسي

الباص السريع مع لوغو

الأمانة تنشر مسارات الباص السريع للخطين 3 و 8 - أسماء المناطق

News159

وزير المياه ينعى وفاة والدة أحد موظفي الوزارة

6

مقتل أردني أب لـ 6 أطفال في أمريكا - فيديو

أخبار متعلقة
أشغال-الكرك-تزيل-صخورا-تساقطت-على-طريق-الكرك-الأغوار-الجنوبية

مواطنون يطالبون بصيانة طريق الكرك الأغوار الجنوبية

0L5A0204

بحث احتياجات التدريب المهني في الأغوار الجنوبية ووادي عربة

1666444884655

بدء المرحلة الثانية من حملة مكافحة الذباب المنزلي في الأغوار الجنوبية