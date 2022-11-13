وفاة الشاب ليث الزهران إثر نوبة قلبية حادة

الوكيل الإخباري - ‏نعى مدير التَّربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية الدكتور عبدالحي القرالة والأسرةُ التَّربويَّة في اللواء الطالب ( ليث احمد عمار الزهران) في الصف الثاني الثانوي الفرع العلمي من مدرسة الصافي الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية.

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وقال أحد أقربائه عبر صفحته على الفيسبوك إن "الشاب الزهران وافاه الأجل مع بزوغ فجر الجمعة إثر نوبةً قلبية حادة عن عمر ناهز الـ (17) عاما ".



أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان،

إنا لله وإنا إليه راجعون.

