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الأحد، 30-10-2022 03:19 م

مواطنون يطالبون بصيانة طريق الكرك الأغوار الجنوبية

أشغال-الكرك-تزيل-صخورا-تساقطت-على-طريق-الكرك-الأغوار-الجنوبية


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون من مختلف مناطق الكرك، بإعادة تأهيل وصيانة طريق الكرك الأغوار الجنوبية المعروفة باسم طريق" الخرزة "حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

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وقالوا، اليوم الأحد، إن الطريق وعرة بشدة وكثيرة الانحدارات، وان حركة السير فيها كثيفة، لارتباطها مع الأغوار الجنوبية ووجود العديد من الشركات التعدينية بالمنطقة، لافتين إلى أنه بفصل الشتاء بشكل خاص تحدث انهيارات طينية من المرتفعات الملاصقة لها ما يؤدي إلى إغلاقات وتعطل حركة المرور في المنطقة.


من جانبه، أكد مدير مديرية أشغال الكرك المهندس رائد الخطاطبة، أن الأشغال حريصة على ديمومة الصيانة الدورية للطريق، نظرا لأنها المنفذ الوحيد للمحافظة تجاه مناطق الأغوار بالإضافة إلى طبيعتها الجغرافية الشديدة الانحدار، موضحا أن العمل متواصل لتأهيل حوالي 13 كيلومترا من الطريق البالغ طولها حوالي 26 كيلومترا.


وأضاف أنه سيتم تعزيز الطريق بلوحات إرشادية وشواخص تحذيرية وحمايات وعمل صيانات دورية لعبارات تصريف المياه الصندوقية.


وأشار إلى أن جميع هذه الأعمال مؤقتة حتى يتم وضع الدراسات والمخططات من اجل إغلاق الطريق بشكل كامل وتحويل حركة السير على طرق صرفا الأغوار الجنوبية وكثربا الأغوار التي ما زال العمل جاريا بها ليصار إلى تعبيدها وتأهيلها بشكل كامل من جميع النواحي الفنية.

 




 

 


 

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