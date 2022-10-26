بحث احتياجات التدريب المهني في الأغوار الجنوبية ووادي عربة

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، مع رؤساء بلديات وممثلي المجتمع المحلي في الأغوار الجنوبية، احتياجاتهم المتعلقة بالتدريب المهني.

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وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الأربعاء، اطلع الغرايبة خلال جولته الميدانية في الأغوار الجنوبية ووادي عربة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإدارية المهندس إبراهيم الطراونة، على مشاغل التجميل والحرف اليدوية والبرامج التي تنفذ بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ضمن برنامج تأهيل العاملين في القطاع السياحي، ومزودي الخدمات السياحية من أبناء المجتمعات المحلية.



وقال خلال لقائه رئيس بلدية الأغوار الجنوبية يوسف البوات، إنّ المؤسّسة وضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات الماضية مهتمة بتطوير فرص التدريب النوعي في إقليم الجنوب والأغوار، مؤكداً سعي المؤسّسة المتواصل لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب المنتهي بالتشغيل للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة.



واستمع الغرايبة خلال زيارته لوداي عربة ولقائه رئيسي بلديتي الريشة محمد السعيديين والقريقرة عيد السعيديين لمطالب الوجهاء والمواطنين المتعلقة بتوفير التدريب المهني بالمنطقة.