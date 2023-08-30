وفاة المخرج الأردني سمير الخوالدة في دولة الامارات

الوكيل الإخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين الأردنيين عن وفاة المخرج الأردني سمير الخوالدة بسكتة قلبية في دولة الإمارات.



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وفي منشور عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، نعت نقابة الفنانين الاردنيين ورئيسها المخرج محمد يوسف العبادي : "ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الزميل المغفور له بإذن الله المخرج سمير الخوالدة، الذي وافته المنية جراء سكتة قلبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأضافت النقابة: "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. وندعو من الله أن يلهم عائلته وأهله الكرام الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب. إنا لله وإنا إليه راجعون".









