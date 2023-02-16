وفاة بحادث دهس على شارع الأردن

الوكيل الإخباري - توفي شخص، مساء أمس الأربعاء، إثر حادث دهس وقع على طريق شارع الأردن باتجاه عمان.

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وقال النقيب سفيان العتوم، من إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم التحفظ على السائق واتخاذ اللازم، وتم إخلاء الوفاة إلى المستشفى.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور أسفل جسر البقعة، نتج عنه اصابة شخص، وتم اسعافه من قبل الدفاع المدني، ورفع المركبة عن حرم الشارع العام.



وحول السرعات العالية، بيّن العتوم أنه تم ضبط سائق مركبة كان يسير بسرعة 100/169 كم/ ساعة على طريق المطار، وسائق آخر يسير على طريق الأزرق بسرعة كم /100/165كم / ساعة، إضافة إلى ضبط حافلة ركوب متوسط عمومي تحمل 19 راكباً زيادة عن الحد المُقرر.



وأشار العتوم إلى أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي إغلاقات تذكر.