الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

الأردن استورد اجهزة تابلت بقيمة 7.5 مليون دينار العام الماضي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تمديد فترة إستكمال وثائق الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

أبو كركي يعلّق بعد الهزات في البحر الميت: لا يوجد أي تطور سلبي والوضع مطمئن

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من رام الله

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

الطاقة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الكاز والديزل عالمياً

تحذيرات من أطول موجة برد في السعودية

وفاة بحادث دهس على شارع الأردن

الخميس، 16-02-2023 09:06 ص

وفاة بحادث دهس على شارع الأردن

220231493023118234970


الوكيل الإخباري - توفي شخص، مساء أمس الأربعاء، إثر حادث دهس وقع على طريق شارع الأردن باتجاه عمان.

اضافة اعلان


وقال النقيب سفيان العتوم، من إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم التحفظ على السائق واتخاذ اللازم، وتم إخلاء الوفاة إلى المستشفى.


وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور أسفل جسر البقعة، نتج عنه اصابة شخص، وتم اسعافه من قبل الدفاع المدني، ورفع المركبة عن حرم الشارع العام.


وحول السرعات العالية، بيّن العتوم أنه تم ضبط سائق مركبة كان يسير بسرعة 100/169 كم/ ساعة على طريق المطار، وسائق آخر يسير على طريق الأزرق بسرعة  كم /100/165كم / ساعة، إضافة إلى ضبط حافلة ركوب متوسط عمومي تحمل 19 راكباً زيادة عن الحد المُقرر.


وأشار العتوم إلى أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي إغلاقات تذكر. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (12)

هل تذكرون عامل أمانة عمان الذي كان يحلم بدراسة القانون .. هذه نتيجة قبوله !

607d9cf110bdc

تمديد فترة إستكمال وثائق الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

SMnkGOXLdZiL4dvfnkgmqPW6X6OWyOKdZFvpwPIs

أبو كركي يعلّق بعد الهزات في البحر الميت: لا يوجد أي تطور سلبي والوضع مطمئن

1020221111113428178740

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال الأحد

البنك المركزي (3)

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

خخ

السوق المركزي .. كيلو الخيار يستقر اليوم على دينار

أخبار متعلقة
AWN_2e3dcimage_story

وفاة فتاة بحادث دهس قرب إشارة طارق

main_image5d0e3e28927d4

وفاة طفل من الجنسية السورية غرقاً داخل مسبح في المفرق

d9caa206-فتحي-الجغبير

وفد صناعي يبدأ زيارة عمل للسعودية

12023109232411334487

7 اصابات بحادث تصادم على طريق عمان - جرش

سيارة-اسعاف-للدفاع-المدني-أرشيفية

وفاة عشريني بحادث تدهور مركبة في إربد

1202316163325208618053

القبض على شخص طعن زوجته وابنتيه في المقابلين